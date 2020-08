Canicule : pourquoi les épisodes de fortes chaleurs tournent-ils à l'orage ?

publié le 12/08/2020 à 14:22

Voilà bientôt une semaine qu'une grande partie de la France étouffe sous une vague de fortes chaleurs. Alors que 13 départements sont encore en vigilance rouge à la canicule et 53 départements en vigilance orange, 47 départements sont placés en alerte orange aux orages ce mercredi 12 août par Météo France.

Les orages surviennent lorsqu'il y a de l'air chaud au niveau du sol et de l'air froid en altitude. Ce dernier oblige l'air chaud à monter en altitude. Dans cette ascension, l'air chaud emporte de la vapeur d'eau. Or, en montant, l'air chaud se refroidit et la vapeur se transforme en gouttelettes : ce sont elles qui forment des nuages, les cumulonimbus, comme le rapporte Lumni.

Au sommet de ces nuages, l'air est si froid que les gouttelettes se transforment en cristaux de glace. Alors que ceux-ci tombent, les courants d'air chaud à la base du nuage continuent de charrier des gouttelettes d'eau vers le sommet : ces chocs électrisent peu à peu le nuage et provoquent la foudre et les éclairs, chargés de rétablir l'équilibre électrique du nuage, explique la Chaîne Météo.

En tombant en pluie ou en grêle, les gouttelettes d'eau refroidissent l'atmosphère. Les courants d'air chaud et froid cessent donc d'alimenter le nuage et de l'électriser : c'est ainsi que prend fin l'épisode orageux.