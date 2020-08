Canicule : 17 films avec beaucoup de glace pour rafraîchir votre esprit

"Le Monde de Narnia" (2005). Saga de fantasy avec la grande Tilda Swinton en mémorable Reine Blanche. Crédits : Buena Vista International | Date :

"Titanic" (1997) vous offrira de beaux moments gelés et des larmes pour vous rafraîchir Crédits : Twentieth Century Fox France

"La Reine des Neiges" (2013) provoque un hiver éternel sur son royaume et fait rentrer des chansons dans le crâne comme personne. Crédits : Disney

Elsa dans "La Reine des Neiges 2" pour continuer de chanter dans le froid Crédits : Disney

"Batman et Robin" (1997) affronte le glacial Mr. Freeze. Le pire rôle de George Clooney, Arnold Schwarzenegger et Uma Thurman. Crédits : WB

"La Première étoile" (2009). Comédie française de Lucien Jean-Baptiste avec les premières vacances au ski d'une famille. Récompensé à l'Alpe d'Huez. Crédits : Mars Films

"Winter's Bone" (2010). Le film dramatique qui a révélé Jennifer Lawrence. 4 nominations aux Oscars Crédits : Anonymous Content

"Le Jour d'après" (2004). Film catastrophe avec un changement climatique particulièrement violent, Jake Gyllenhaal et Emmy Rossum. Crédits : 20th Century Fox

"Everest" (2015). Si vous voulez encore du Jake Gyllenhaal congelé ce film de survie devrait vous satifsaire. Crédits : Universal

"Les Bronzés font du ski" (1979). On ne présente plus ce monument du cinéma populaire français avec la troupe du Splendid. Crédits : Trinacra Films

La saga de "L'Âge de Glace" (2002-2016) offrira à toute la famille un voyage drôle et émouvant en pleine ère glaciaire. Crédits : UFD

"The Thing" (1982). Un film de science-fiction horrifique dasn une station scientifique perdue en Norvège. Glaçant. Crédits : Universal

"Moi, Tonya" (2018). On quitte la neige pour la glace d'une patinoire et l'histoire vraie de Tonya Harding Crédits : Mars

"Rasta Rockett" (1994). ambiance vintage pour cette comédie américaine qui mêle la Jamaïque au bobsleigh. Crédits : Gaumont Buena Vista International

"Snowpiercer, le transperceneige" (2013). Pour survivre à un hiver éternel, un train transporte le reste de l'humanité. Crédits : Wild Side Films / Le Pacte

"Into The Wild" (2008). Vie sauvage et grands espaces pour cette histoire vraie signée Sean Penn. Crédits : Pathé

"The Revenant" (2015). Le film 100% hiver rude qui a enfin offert l'Oscar du meilleur acteur à Leonardo DiCaprio. Crédits : 20th Century Fox