Météo France place 13 départements en vigilance orange aux orages

publié le 12/08/2020 à 07:11

Météo France a placé 13 départements en vigilance orange aux orages ce mercredi 12 août. Sont concernés : le Calvados (14), les Côtes-d'Armor (22), le Finistère (29), l'Indre-et-Loire (37)la Loire-Atlantique (44), l'Ille-et-Vilaine (35), le Maine-et-Loire (49), la Manche (50), la Mayenne (53), le Morbihan (56), l'Orne (61), la Sarthe (72), et la Vendée (85). La vigilance sera active de la fin de matinée ce mercredi à 21 heures. En ce qui concerne la canicule, 13 départements du Nord de la France sont toujours placés en vigilance rouge et 53 en orange.

Des foyers orageux locaux se produisent ponctuellement en matinée entre la Vendée et la Bretagne. En fin de matinée, au sud de la Loire, les cellules orageuses s'amplifient et s'organisent en un système plus dense. Ce corps orageux actif et de plus en plus violent remonte en début d'après-midi sur le Val de Loire puis gagne la Bretagne et le Maine, et en fin d'après-midi la Basse-Normandie.

L'épisode sera bref (1 ou 2 heures) mais intense avec grêle, pluies fortes, activité électrique notable et rafales pouvant localement dépasser les 100 km/h. En début de soirée, les coups de tonnerre seront de plus en plus nombreux sur un quart Sud-Ouest. Les averses pourront être soutenues. Dans le Nord-Est, de petites averses orageuses se produiront dans la journée. Elles se renforceront en soirée.