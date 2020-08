Orages, pluie, vents violents : comment se protéger des inondations

publié le 12/08/2020 à 06:33

L'épisode caniculaire de cette semaine sera suivi d'une vague d'orages, accompagnée de pluies plus ou moins importantes selon les régions. Pour les personnes habitant en zones inondables, ces périodes peuvent créer des inquiétudes, mais des solutions peuvent être mises en place pour limiter les dégâts.

Afin d'éviter la destruction des meubles, une des premières mesures préventives à adopter est de placer en hauteur, dans la mesure du possible, son mobilier. Ceci lui évitera d'être emporté ou abîmé dans une éventuelle inondation. S'agissant des meubles lourds et difficiles à déplacer, les recouvrir avec des bâches peut servir de solution d'urgence.

Avant l'arrivée d'une possible inondation, il est important de repérer les robinets de gaz et disjoncteurs électriques, afin de les couper si besoin. De même, il est recommandé de protéger avec une attention particulière les appareils électriques chez soi.

Protéger l'extérieur de son logement est plus compliqué, mais possible avec certains outils. Placer des sacs de sable devant ses portes et fenêtres est une solution efficace mais pas forcément accessible. Des sacs absorbants, qui empêchent de la même façon les inondations, existent aussi, mais à un prix important.