Saint-Etienne : un impressionnant nuage de grêle s'est abattu sur la ville

publié le 23/07/2020 à 15:45

Un violent orage a éclaté sur Saint-Etienne et son agglomération ce mardi 21 juillet, provoquant un mur de grêle impressionnant. Le photographe amateur lyonnais Yannick Devesvre a immortalisé ce moment.

La photo, retweetée sur le compte Twitter de la ville de Saint-Étienne, montre un immense nuage de grêle s'abattre sur la ville. L'orage a été très fort et a formé un "mur" de grêlons entre 3 et 4 centimètres de diamètre, rapporte Lyon Capitale. "De mes yeux, je n’ai jamais rien vu de tel dans la région", a affirmé au quotidien le photographe addict d’orages et tornades.

La région Auvergne Rhône-Alpes est souvent sujette aux perturbations atmosphériques et orages étant donné sa position sur l'Hexagone : dans l’axe sud-ouest/nord-est. Comme l'indique Météo France, ces intempéries ont pu être “ponctuellement fortes des Pyrénées au Massif Central et aux Alpes avec grêle, fortes pluies, foudre et dans une moindre mesure rafales de vent”.

Un mur de grêle impressionnant hier sur Saint-Étienne ! Prudence les orages pourraient revenir aujourd'hui ! 📸 Yannick Devesvre #SaintEtienne #orages pic.twitter.com/QTRgSs4Q0F — Ville Saint-Étienne (@saint_etienne_) July 22, 2020