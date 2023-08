INVITÉ RTL - Canicule : SOS Médecins appelle à la responsabilité pour préserver les services d'urgence

La France va connaître un nouveau coup de chaud estival ces prochains jours, qui s'annonce comme le plus important de l'été, avec 19 départements déjà placés vendredi en vigilance orange canicule par Météo France. Localement, des pointes à 38°C sont attendues en PACA, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées dès ce vendredi 18 août. Invité de RTL, Jean-Christophe Masseron, président de SOS Médecins explique que pour l'instant, "sur l'ensemble des appels, on a une activité qui est globalement assez stable. Pour nous, les chiffres globaux ne sont pas significativement en hausse".

"On voit un petit peu plus de malaises, de déshydratations, mais ce n'est pas significatif. (...) Ce qui pose problème dans les fortes chaleurs, ce sont les nourrissons et les personnes âgées pour qui la déshydratation est plus fréquente", ajoute-t-il. Alors que la Première ministre Élisabeth Borne a décidé d'activer jeudi 17 août une cellule interministérielle de crise, le président de SOS Médecins explique ne pas avoir reçu de consignes particulières. "On a l'habitude de gérer les flux d'appels. On est organisé pour pouvoir traiter les demandes", dit-il.

"Il est important de privilégier les activités sportives le matin, à la fraiche et veiller un peu sur les proches. Qu'on reprenne cette habitude de faire attention que tout va bien pour nos proches, les personnes âgées, les plus petits", poursuit Jean-Christophe Masseron, qui en appelle à la responsabilité de chacun : "Ce qu'il faut, c'est que le système de santé, notamment les urgences, ne se retrouvent pas trop en tension. Il faut vraiment qu'on adopte des attitudes qui préviennent les problèmes plutôt que de les traiter quand ils arrivent. Si on prend des précautions collectivement, on arrivera à faire tenir les services d'urgence et à éviter un engorgement massif. Il faut que chacun soit responsable et essaie d'éviter au maximum les situations à risque".