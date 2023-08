Canicule : quand la vague de chaleur va-t-elle se terminer ?

Il fait déjà chaud, même très chaud ce vendredi 18 août matin avec déjà 24 degrés à Nice par exemple, ou encore à Figari en Corse ou à Sète, dans l'Hérault. Dans l'après-midi, les températures vont encore grimper : avec 25 à 30 degrés en Bretagne et en Normandie, on sera au-dessus des moyennes de saison. 30 à 34 degrés sont attendus dans les autres régions et on franchira les 35 degrés dans la vallée de la Garonne ou encore du Rhône, avec jusqu'à 37/38 degrés en région toulousaine ou encore entre Lyon et Chambéry.

19 départements sont placés ce vendredi en vigilance orange canicule par Météo France. Mais jusqu'à quand cette vague de fortes chaleurs va-t-elle durer ? Dans la nuit de vendredi à samedi, on attend une perturbation qui circulera près de la Manche. Avec les modèles de ce vendredi matin, la fin de l'épisode de cette vague de chaleur devrait avoir lieu mercredi dans la moitié nord et jeudi pour toute la France.

On aura ensuite une très nette baisse des températures. Il faut donc attendre le milieu de semaine prochaine.

