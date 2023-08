Canicule : ce que dit le code du travail

Du Gers au Doubs, une diagonale de 19 départements allant du sud-ouest au centre-est du pays est placée en vigilance orange canicule. Une chaleur très difficilement vivable, notamment pour les ouvriers du bâtiment, qui dans les cas les plus extrêmes sont victimes de malaises ou de vomissements. Ainsi, la Confédération Général du Travail (CGT) demande de modifier le Code du travail pour éviter ce type de situations.

Frédéric Meaux, syndicaliste CGT à la Fédération nationale des salariés de la construction, bois et ameublement, lance l'alerte : "Il est hors de question de laisser les gens dehors, il faut être assassin". Les premiers touchés sont les couvreurs qui travaillent sur les toits, les électriciens sous les combles, les maçons travaillant sur des murs pignon, qui vivent cela au quotidien, explique-t-il.

Que dit le Code du travail ?

L'employeur doit garantir de l'eau fraîche, à hauteur de trois litres par jour et par personne, renouveler l'air dans les locaux fermés, prévoir des lieux de repos en cas de fortes chaleurs... Mais il n'y a aucun seuil de température au-dessus duquel il est interdit de faire travailler quelqu'un. Même sous 45°, l'employeur peut faire travailler son salarié.

Ce dernier doit négocier tout le reste avec son patron. Ce dernier peut refuser le télétravail dans les cas où il est possible de le demander, la tenue (short par exemple), peut être discutée, il peut aménager les horaires en cas d'alerte rouge, en faisant commencer le travail à son employé plus tôt le matin, en décidant de pauses supplémentaires, ou plus longues... Par ailleurs, le salarié peut exercer son droit de retrait s'il s'estime en danger grave et imminent pour sa vie et sa santé.

