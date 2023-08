Canicule : les bons gestes à adopter pour supporter les fortes chaleurs

Avec le passage de la Loire et de la Haute-Loire en vigilance orange, sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont en alerte canicule ce jeudi 17 août. Le mercure va grimper jusqu'à 37° à l'ombre dans la vallée du Rhône. Comment faire pour supporter au mieux ces températures extrêmes ? La vice-présidente du syndicat de médecins MG France, Margot Bayart, donne sur RTL des conseils pour se protéger de la chaleur.

La médecin généraliste dans le Tarn rappelle certaines règles élémentaires : bien s'hydrater avec de l'eau, ne pas boire d'alcool, fermer les volets et faire rentrer la fraîcheur le matin et la nuit... Mais aussi penser à la solidarité envers les personnes vulnérables qui peuvent avoir du mal à accéder à l'eau tel que les personnes âgées, les nourrissons, les personnes qui ont des problèmes psychologiques ou psychiatriques ainsi que les personnes à mobilité réduite.

Au niveau de l'alimentation, il est préférable de manger plus de frais que de chaud et de privilégier les aliments légers. En sortant de table, n'hésitez pas à utiliser un brumisateur pour s'humidifier le corps "parce qu'il va y avoir une absorption d'eau à travers la peau", explique la spécialiste. Par ailleurs, vous pouvez évidemment prendre des douches tièdes, ou bien vous "rafraichir avec les ventilateurs, mais ça brasse plus d'air chaud qu'autre chose", précise la médecin. Une serviette humide sur le front marche aussi : cela crée une sensation de fraîcheur, puisqu'il y a toujours une pénétration d'eau à travers la peau.

Si possible, il vaut mieux adapter vos activités à la température élevée. "On ne bouge pas trop" pour éviter de dégager de la chaleur, "on réorganise ses sorties en fonction du mercure si l'on est en vacances", recommande Margot Bayart. Plus précisément, le sport produit de la chaleur, augmente la température du corps et provoque une hausse des risques sanitaires comme des effets secondaires. "Vous allez augmenter la température corporelle, à l'extérieur la température est importante, donc vous n'allez pas pouvoir refroidir", de la même façon que lors des fièvres importantes, conclut la spécialiste.

