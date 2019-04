publié le 26/04/2019 à 06:39

Foudre et grêle sont tombées dans la nuit de mercredi et jeudi en Alsace. Les vignes ont souffert, notamment dans le secteur d'Itterswiller, dans le Bas-Rhin. Entre 30 à 40 % de pertes sont à déplorer pour ce viticulteur.



"Évidemment quand on voit ça, c'est triste parce que les bourgeons, les raisins, il n'y en aura plus, ça a cassé tout de suite à la base. On a vite compté. Normalement, il y a 12 yeux sur une baguette pour avoir le rendement. Et là il en reste, un, deux, trois, quatre, cinq, donc 50% de perte", énumère Édouard Faller.

Dans le Bas-Rhin toujours, la foudre a provoqué un incendie dans un petit immeuble à Bischheim, selon les Dernières Nouvelles d'Alsace. Il n'y a pas de blessés. Les habitants devront néanmoins être relogés. Au total, dans tout le département, les sapeurs-pompiers ont dû intervenir pas moins de 26 fois.

#Bischheim, Rue nationale. Un incendie serait en cours, nombreux pompiers sur place, circulation impossible. Pas plus d’informations, prudence. @sdis67 @PoliceNat67 pic.twitter.com/jTYl9LUIlH — Info Trafic Alsace (@ITA6768) 24 avril 2019

