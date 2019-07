publié le 26/04/2019 à 05:55

Parmi les grandes annonces d'Emmanuel Macron lors de la conférence qu'il tenait face à plus de 300 journalistes, ce jeudi 25 avril, le chef de l'État a souhaité apporter une réponse aux revendications issues du grand débat et de la crise des "gilets jaunes". Le locataire de l'Élysée a notamment annoncé vouloir réformer le Conseil économique, social et environnemental (Cese), en y associant 150 citoyens "tiré au sort".

Le Cese est la troisième assemblée de la République, une sorte d'ovni institutionnel créé entre les deux guerres et dont l'utilité est contestée. Sont nommées dans cet hémicycle 233 personnes : des conseillers et des conseillères qui représentent les syndicats, les associations, les ONG. En un mot, la société civile. À sa tête, Patrick Bernasconi.



L'idée est de faire le lien entre le monde politique et la "vraie France" en faisant des rapports qui sont soumis au vote de cette assemblée. Les conseillers sont assistés de quelque 140 fonctionnaires. Le tout avec un budget d’une quarantaine de millions d’euros.



Mais La voix du Conseil reste peu audible et son coût est décrié. En effet, même s'il y a de très bons rapports, ils prennent la poussière dans le Palais d'Iéna. Car les deux autres assemblées - Palais Bourbon et palais du Luxembourg - produisent déjà les leurs.