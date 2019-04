Haute-Loire : un lycée saccagé et incendié par des hommes encagoulés

publié le 25/04/2019 à 13:16

Les dégâts sont considérables. Le lycée professionnel Jean-Monnet du Puy-en-Velay (Haute-Loire) a été en partie saccagé et incendié, ce jeudi 25 avril, au petit matin. Aucun blessé n'est à déplorer. L'établissement était fermé en cette période de vacances scolaires.



Aux alentours de 5 heures du matin, le proviseur, qui occupe un logement de fonction dans le bâtiment, est tiré de son sommeil par des coups frappés à sa porte. Il ouvre. Deux hommes vêtus de noir, encagoulés et casqués le menacent alors avec un chalumeau et tentent de brûler sa porte. Il comprend vite la situation et s'enferme chez lui avec son épouse avant d'appeler la police.

Mais le commando avait eu le temps d'incendier la cuisine du lycée, le self et une partie du gymnase. Les dégâts sont conséquents. Des poubelles ont également été brûlées et le gymnase dégradé. Le couple a eu très peur : il réside au-dessus du réfectoire.

Des inscriptions sur une table

Les témoins disent avoir aperçu trois hommes. Les vandales ont laissé des inscriptions sur une table : des insultes anti-Macron. L'enquête déterminera s'il s'agit d'une signature ou d'un leurre.



À ce stade, on ignore si cette action commando est liée à l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay par des casseurs et des "gilets jaunes", en décembre dernier. Elle intervient en tout cas le jour de la conférence de presse du Président de la République.