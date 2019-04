publié le 26/04/2019 à 05:27

Les CRS sont-ils à bout ? Hier, une compagnie de Saran (Loiret) devait assurer la sécurité du secrétaire d'État Laurent Nunez, mais la quasi-totalité des policiers s'est fait porter pâle.



Ils ont craqué après une semaine hors norme : 88 heures de service depuis mercredi. Au milieu de cette semaine, ils ont dû assurer la sécurité lors de la mobilisation des "gilets jaunes", où ils ont été dans la rue de 5 heures à 23h30.

La demande hier pour sécuriser une visite ministérielle a été la goutte d'eau pour cette compagnie qui a fait 21 des 23 derniers week-ends de mobilisation des "gilets jaunes".

"Les collègues sont lessivés, on est vraiment pas loin d'un burn out", déplore David Michaux, secrétaire national UNSA-Police pour les CRS, qui évoque une situation similaire dans "l'ensemble des compagnies". "C'est un ras-le-bol général qui est en train de se mettre en place depuis quelques semaines", précise-t-il. "On n'en voit pas le bout. On se demande jusqu'où le dispositif 'gilets jaunes' va arriver".



Après la consultation du médecin, 25 CRS de cette compagnie sont arrêtés jusqu'à dimanche pour surmenage.

