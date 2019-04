Emmanuel Macron : sur le climat, des mesures floues qui manquent d'ambition

publié le 26/04/2019 à 05:04

Hier soir au cours de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a abordé la question de l'urgence climatique. Des déclarations plutôt vagues qui ont globalement déçu. En effet, le chef de l'État n'a pas annoncé de mesures concrètes, c'est pourtant ce que les défenseurs du climat attendaient.



À défaut d'annoncer de nouvelles aides ambitieuses pour les ménages qui souhaitent acquérir un véhicule propre, ou rénover et isoler leur logement, Emmanuel Macron renvoie d'abord l'urgence climatique à une convention citoyenne. Elle réunira au mois de juin 150 Français tirés au sort. Ils seront chargés de réfléchir à la simplification des aides déjà existantes, à la création de nouvelles mesures et à leur financement. Le tout étant soumis ensuite, le président s'y est engagé, à référendum ou au vote du Parlement avant d'être appliqué.

L'autre annonce d'Emmanuel Macron, c'est la création d'un Conseil de défense écologique. Il réunira régulièrement autour d'Édouard Philippe les principaux ministres chargés de la transition écologique. Le chef de l'État le présidera régulièrement. On y fera des choix stratégiques pour que l'urgence climatique soit au cœur de toutes les décisions prises par le gouvernement : un concept un peu flou.

Lors de son intervention, Emmanuel Macron a ainsi voulu montrer qu'il a bien pris conscience du besoin impérieux de lutter contre le réchauffement climatique, qu'il est prêt à répondre aux attentes des citoyens de plus en plus impliqués dans ces problématiques, mais ces annonces peu concrètes laissent flotter un sentiment de flou et de manque d'ambition.