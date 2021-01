Réseaux sociaux : comment protéger nos données personnelles ?

publié le 23/01/2021 à 10:15

Il y a maintenant quelques semaines, l'application Whatsapp a créé la polémique en affirmant vouloir partager les données de ses utilisateurs avec sa maison mère, Facebook. Une annonce qui a relancé, une fois de plus, le débat sur la protection des données personnelles des utilisateurs… Nous Voilà Bien vous explique comment protéger aux mieux ces données privées.

Tout d'abord, de quoi sont réellement faites nos données personnelles ? "Pour les gérants de ces réseaux, c'est l'ensemble de nos publications, les messages distribués et les personnes avec qui on discute. Mais ce sont aussi nos amis, nos marques préférées et tout ce qu'on peut aimer à travers ces réseaux", explique Armelle Levy, journaliste RTL. Des données qui permettent donc de définir un profil d'utilisateur en ligne.

Voilà ce à quoi ont accès les propriétaires de ces plateformes. Leur intérêt, pour beaucoup, comme Facebook, est de pouvoir exploiter ces données pour proposer aux utilisateurs des publicités ciblées et se rémunérer grâce à ces dernières. Pour Whatsapp, le but serait de "revendre vos numéros, adresses mails et transactions aux annonceurs pour que ces derniers puissent vous contacter" raconte Armelle Levy. Le risque pour les utilisateurs : que ces fameux annonceurs vous contactent sans votre autorisation pour vous démarcher…

Comment empêcher ces transferts de données ?

Il n'y a pas de recette miracle malheureusement pour empêcher quiconque d'accéder à vos données. La loi interdit cependant les plateformes de partager vos données sans votre autorisation. Une acceptation qui passe par les fameux cookies ou encore les conditions générales d'utilisation, souvent bien trop barbantes et longues pour s'y intéresser. "Mais si vous refusez, maintenant, beaucoup vous refusent l'accès purement et simplement", témoigne la journaliste.

Pour contrôler vos données personnelles, peu de choix existent. "Vous pouvez refuser les cookies par exemple", conseille Armelle Levy. Mais le moyen le plus simple et le plus efficace reste d'avoir conscience de tout ce processus de collecte d'informations, et donc de maitriser et de réfléchir à ce qu'on publie. "Il faut vous demander, si un jour quelque chose que vous avez publié ressort, si cela peut vous déranger", estime Armelle Levy.

Malheureusement aujourd'hui, nous avons trop tendance à donner facilement ces données. Que ce soit par la suppression de message, ou même les messageries éphémères, pour Armelle Levy, "Internet n'a pas Alzheimer. Il ne faut pas oublier que, quand on poste quelque chose sur les réseaux, ça reste toujours stocké quelque part, sur un serveur…"

Au sommaire de l'émission :

Réseaux sociaux : comment protéger nos données personnelles ?

Invitée : Armelle Lévy, chef de rubrique consommation au service économique et social à RTL.



Shopping : peut-on trouver des jeans de qualité à prix mini ?

Invitée : Clémence Gaillard, co-fondatrice de La Malle Française.









Cuisine : comment préparer une bonne terrine maison ?

Invitée : Sonia Ezgulian, cuisinière, auteur et journaliste.

