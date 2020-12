Recette : comment cuisiner les restes du réveillon de Noël ?

publié le 26/12/2020 à 10:00

Quand il n'y en a plus, il y en a encore ! Les repas des 24 et 25 décembre ont, comme chaque année, laissé dans vos frigos leur lot de restes. Alors, plutôt que de jeter ces aliments, innovez ! Foie gras, pain d'épices, saumon fumé... Ces ingrédients restent inspirants et peuvent encore servir à de nombreuses recettes. Nous Voilà Bien ! vous dit tout.

Il est l'un des grands classiques des repas en cette période de fêtes : le foie gras. S'il se consomme régulièrement sur de petits toasts, les gourmands en redemandent toujours. Sonia Ezgulian, chef-cuisinière, vous conseille alors pour vous régaler, tout en légèreté, de confectionner un croque-monsieur au foie gras. "Dans une poêle, émincez des oignons, et faites-les suer avec quelques gouttes d'huile d'arachide. Puis faites-les déglacer avec un peu de vinaigre" explique-t-elle.

Pour ce qui est de la préparation du croque-monsieur version foie gras, des pains d'épices, découpés en triangle, feront l'affaire. Mettez-y la petite couche d'oignons nécessaire, quelques lamelles de champignons, le fameux foie gras. "Vous pouvez découper les entames, mises de côté au réveillon, en copeau, pour les incorporer" rappelle Sonia Ezgulian. Enfin, remettez une tranche de pain, puis faites dorer les deux côtés, à la poêle. Un repas gouteux, mais léger, après des repas de Noël bien garnis.

Saumon fumé, volailles, et même champagne...

Si le foie gras se détourne de manière originale, il n'est pas le seul ingrédient à pouvoir se consommer différemment. En cas de restes de saumon fumé, découpez-les en dés. Dans une poêle, faites sauter quelques champignons de Paris, et mixez-les avec une sauce volaille. Ajoutez ces dés de saumon, et servez le tout accompagné de coquillettes ou même de riz. Délice garanti !

Pour le plat principal, mieux vaut trop que pas assez. Avec vos restes de poulardes, continuez d'embellir vos tables avec de jolis repas. Emincez la volaille pour en faire une sorte de farce, que vous envelopperez dans une feuille de chou. Une paupiette revisitée, cuite soit à la vapeur, soit dans une petite sauce d'échalotte, parfumée de vin, pour sublimer le goût de la viande.

Pour le dessert, si le fromage trouve sans encombre sa place dans un gratin, avec des légumes de saison, pour garder cette ligne équilibrée, le champagne, lui non plus, n'est jamais perdu. Plutôt que de le ressortir dans des coupes pour les grandes occasions, servez-vous en pour parfumer un dessert peu commun, le gratin de fruit. "Après avoir découpé et placé vos fruits de saison dans le plat, battez 3 œufs et 50g de sucre au robot mixeur, pour obtenir un mélange mousseux", raconte Sonia Ezgulian. Et de continuer, "déversez ensuite votre mélange onctueux sur vos fruits, et ajoutez-y le champagne ; puis, faites cuire le tout"

Quant à la fameuse buche de Noël, malheureusement, difficile de lui trouver une recette adaptée, du fait de sa congélation. Une opportunité, voire même une obligation pour les plus gourmands : la finir entièrement. Bon appétit !

Au sommaire de l'émission :

Cadeaux de Noël : sur quels sites peut-on les revendre ?

Invitée : Armelle Lévy, chef de rubrique consommation au service économique et social à RTL.









Le crémant peut-il être aussi bon que du champagne ?

Invité : Benjamin Douriez, rédacteur en chef adjoint de ''60 Millions de consommateurs''.





Recette : comment cuisiner les restes du réveillon ?

Invitée : Sonia Ezgulian, cuisinière, auteur et journaliste.



