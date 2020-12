Cuisine : comment préparer sa bûche de Noël maison ?

publié le 19/12/2020 à 10:00

Véritable plat emblématique des repas de Noël, il semble au premier abord difficile de faire une bûche chez soi. Mais est-ce vraiment le cas ? Quelles sont les conseils pour réaliser le plus simplement possible ce dessert si savoureux, dans votre cuisine ? Nous Voilà Bien ! vous révèle sa recette.

Pour commencer, ne faites pas votre bûche le jour même, vous aurez certainement d'autres choses à préparer pour rendre ce repas le plus merveilleux possible. "Confectionnez-la au minimum la veille, si ce n'est plusieurs jours à l'avance. Vous pouvez la conserver au congélateur et la ressortir au frigo 24h avant consommation" explique Liguori Lecomte, chef cuisinier.

Si la tradition veut que la bûche soit en chocolat, comme celle que vous présente le chef cuisinier aujourd'hui, "il est toujours possible de rajouter ce qu'on souhaite, et de la personnaliser" estime-t-il. Et de poursuivre, "de la vanille, des noisettes, des fruits rouges, ce que vous voulez. Mais le plus important, c'est de bien confectionner le biscuit de cette bûche".

Bûche bavaroise au chocolat, simple et efficace

Débutez donc par la préparation du biscuit. Montez 2 blancs en neige avec 50g de sucre. Mélangez-y 2 jaunes d'œufs et 50g de farine. Après avoir étalé la mixture sur du papier sulfurisé, faites cuire le tout, 12 minutes à 170 degrés au four, jusqu'à ce que le biscuit soit doré. "Là aussi, vous pouvez personnaliser l'ensemble, avec du cacao, des agrumes..." précise Liguori Lecomte.

Pour la bavaroise : faites tremper 10 minutes, dans l'eau froide, 4 feuilles de gélatine. Séparément, dans une casserole, faites chauffer 25 cl de lait. Puis, dans un saladier, battez 3 jaunes d'œufs supplémentaires avec 50g de sucre. Versez-y le lait chaud, puis remettez l'ensemble dans la casserole, à feu doux. En passant quelques coups de spatule, "cherchez à obtenir une texture nappante (comme la crème anglaise). Dès que c'est le cas, enlevez la casserole du feu" explique Liguori Lecomte. Ajoutez la gélatine pressée, mélangez, et versez le tout sur 100g de chocolat avant de laisser refroidir.

Monter 25 cl de crème fraiche en crème fouettée. Incorporez les deux textures l'une à l'autre pour obtenir enfin votre bavaroise. Reste alors le montage. Et pour cela, Liguori Lecomte à son astuce. "Si vous n'avez pas de moule à bûche, prenez deux bouteilles coupées dans la longueur, et vous aurez votre moule. Remplissez la moitié de ce dernier avec la bavaroise chocolat, déposez par-dessus une bande de biscuit au milieu. Terminez en remplissant l'autre moitié avec le reste de la bavaroise, et ajoutez-y pour finir une seconde bande de biscuit de la taille du moule, au-dessus.

Après avoir montée votre bûche à la perfection, mettez votre dessert au frigo pendant 2 à 3h, afin de le refroidir correctement. Ne restes plus qu'à vous régaler pour terminer le repas, et à passez de bonnes fêtes !

Au sommaire de l'émission :

Noël : comment décorer sa maison à moindre coût ?



Invité : Pierre Nessmann, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de " Rustica pratique " et rédacteur en chef de l’émission "Mission : Végétal" diffusée sur M6.



Comment réussir nos cocktails de fêtes ?

Invité : Yoann Demeersseman, barman. Fondateur de L’Atelier Cocktailier à Rennes. Auteur de ''Mon Cours de Cocktails'' chez Dunod.

Mon cours de cocktails en 12 semaines chrono

Comment préparer notre bûche de Noël maison ?

Invité : Liguori Lecomte, chef du site "CuisineAZ" et auteur culinaire.



