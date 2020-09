Météo : à quel temps faut-il s'attendre pour le début de l'automne ?

publié le 22/09/2020 à 16:04

L'été s'arrête officiellement ce mardi 22 septembre à partir de 15h30, laissant place à l'automne et à des températures bien plus fraîches. Les jours à venir s'annoncent déjà plus froids mais avant tout pluvieux.

Les températures ont déjà commencé à baisser progressivement. Celles-ci devraient tout de même rester supérieures à la normale d'après les prévisions de Météo France, mis à part au Nord-Est de la France, où aucune tendance ne se dégage.

En termes de précipitations, la moitié sud de l'Hexagone devrait être épargnée, avec un temps probablement plus sec que la normale. Alors que sur l'autre moitié du pays aucun scénario n'est privilégié.

Finalement, il faut s'attendre à un automne plus doux que la moyenne, principalement dans la moitié sud de la France. Pour la moitié nord, les prévisions restent habituelles pour la saison automnale. En revanche, vous pouvez faire vos adieux aux vagues de chaleur que l'on a connues en septembre, celles-ci ne se feront plus sentir avant l'année prochaine.