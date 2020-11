Cyril Lignac livre la recette pour un gravlax de saumon maison exquis

publié le 18/11/2020 à 11:09

Comment faire un gravlax de saumon maison, recette scandinave, des pays nordiques généralement. Le saumon est enrobé de sel, de sucre, ou d’herbes. Le principe est de le conserver, de le cuire, de l’assaisonner et de le parfumer. On peut aussi faire de la viande On peut aussi ajouter des épices, des baies, plus de sucre. En fait, il s’agit de faire la cuisson par le sel et le sucre.

Petite astuce, on peut aussi ajouter de la Vodka, de l’Aquavit, ou encore du jus de betterave très à la mode. Et à l’approche de Noël, on retrouve toujours les huîtres, le foie gras et souvent le saumon fumé sur la table. Mais pourquoi ne pas changer pour du saumon maison ?

On commence par choisir un morceau dans le cœur, et garder les bords fins pour une seconde recette. On enrobe dans un mélange de gros sel de Guérande à trois quarts, un quart de sucre semoule. On ajoute de l’aneth, de la coriandre fraiche - il faut beaucoup d’herbes -, des baies roses écrasées et du poivre noir écrasé.

Ensuite, on filme le saumon dans le sel et on dépose au frais. Compter 20 minutes pour 100g. Une fois le temps passé au frais, on retire le film, on passe sous l’eau et on garde dans un linge propre.

Pour le service, tailler en tranches un peu épaisses et servir avec une vinaigrette à base de fruits de la passion et d’huile d’olive parfumée au poivre timut du Népal. Avec des toasts très fins cuits au beurre, un peu de caviar et une cuillère de vinaigrette parfumée aux baies roses et à l’aneth, le succès est garanti.

