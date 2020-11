Cyril Lignac vous donne ses astuces pour rendre le chou rave sexy

publié le 19/11/2020 à 11:42

Comment cuisiner le chou rave ? Ce n'est pas forcément le légume le plus sexy. Mais c'est un légume d'hiver parfait pour une purée. Il faut l'éplucher, le cuire dans de l'eau, mettre de la crème et du lait, terminer la cuisson et ajouter des poires qui vont adoucir son goût un peu puissant.

Le chou rave peut aussi se manger cru, en petits bâtonnets comme ça en apéro, avec d’autres légumes, dans une sauce cocktail ou autre sauce.

C'est un légume qui se consomme aussi en salade. Dans un saladier, mélanger la mayonnaise avec le vinaigre, le jus de citron, la moutarde, une cuillère à soupe d’huile d’olive, ajouter le chou râpé et de la carotte râpée, assaisonner de sel et de poivre du moulin. Réserver au frais.

Si vous avez envie de manger chaud, cuisiner le chou rave en gratin est aussi possible. Il faut le cuire à l’eau citronnée, avec des topinambours, puis le mettre dans un plat avec une sauce béchamel, et faire gratiner au four au parmesan ou emmental.