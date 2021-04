Pâques : les conseils de Cyril Lignac pour donner du peps à son gigot d'agneau

Photo by Sam Moqadam on Unsplash

publié le 02/04/2021 à 12:21

Qui dit Pâques dit agneau de Pâques. Comment, dès lors, améliorer la recette traditionnelle du gigot d'agneau ? Le chef Cyril Lignac recommande de miser sur les épices, mais avec parcimonie pour conserver le goût de l'agneau. Il recommande de choisir un agneau de lait avec sa viande plus délicate et tendre. Il frotte sa viande avec des épices tandoori. Il faut ensuite dorer l'agneau sur toutes les faces avec de l'huile et du beurre dans une poêle bien chaude ou une cocotte.

Après que la viande soit bien dorée, vous pouvez ajouter la garniture : des carottes, des navets, des pommes de terre, des petits oignons. Secret du chef : ajouter un demi-citron. Vous terminez en déglaçant au vin blanc. Vous pouvez aussi ajouter de l'ail nouveau et un peu de sarriette. Vous pouvez cuire le tout à 220°C et il faudra compter 30 minutes de cuisson au kilo (il ne vous reste plus qu'à sortir votre calculette).

Ce qui est important, c'est de ne pas manger tout de suite le plat mais de le laisser reposer avec du papier aluminium. Vous pouvez trancher la viande et préparer l'accompagnement avec donc la garniture mais aussi des pommes de terre de Noirmoutier. S'il vous reste de l'agneau, surtout ne le jetez pas. Hachez le reste de viande, ajoutez de la garniture aromatique, effilochez-la et créez un hachis parmentier.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.