publié le 07/06/2021

Catherine de Chatou, dans les Hauts-de-Seine, qui vous demande de l'aide pour faire une "soupe de concombre goûteuse".

On épluche les concombres, on les coupe en deux, on les épépine. On les coupe en tranches, on les met dans un saladier avec du gros sel et là, on les laisse une nuit pour enlever l'eau du concombre. Ensuite, on les met dans un petit blender et Cyril Lignac précise qu'il ajoute "toujours de l'avocat pour donner de la texture".

On ajoute quelques petites feuilles de menthe pour apporter de la fraîcheur et des piments verts pour donner un peu de piquant et du piquant parce que sinon, "c'est un peu fade", selon le chef Lignac.

À côté, on mélange une cuillère de fromage de chèvre frais avec de l'huile de sésame, du piment d'Espelette, un petit peu de feuilles de menthe coupées finement et on dépose la soupe de concombre dans un verre. On ajoute des petits dés de concombre. On peut mettre des petits morceaux de tomates, des petites noix de pécan et par-dessus, une cuillère de fromage de chèvre.

