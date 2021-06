Les conseils de Cyril Lignac pour déguster les radis de trois manières différentes

publié le 01/06/2021 à 09:47

Eleanor qui habite à Paris aimerait savoir comment manger les radis, autrement qu'avec du pain et du beurre.

Pour Cyril Lignac, la meilleure recette "c'est avec du pain et du beurre", mais on peut les manger cuits. Dans une casserole, mettez de l'eau et du beurre, du miel et quelques feuilles de menthe. Ajoutez les radis qui restent tièdes, fondants et croquants. On les glace et ensuite on met du yaourt et du zeste de citron.

Cyril Lignac les aime aussi éplucher, couper en fines lamelles, assaisonnés d'une vinaigrette à l'huile d'olive et au balsamique avec un carpaccio de poissons. Et sinon, on prend du vinaigre de vin blanc, de l'eau, du sucre et on laisse cuire les radis dedans. Ils seront alors aigre-doux et on les déguste avec un poisson cuit à la poêle.

