publié le 15/01/2020 à 13:00

Aliment universel, les pâtes mettent tout le monde d'accord !

Qu'elles soient confectionnées à base de farine de riz ou de farine de blé, fraîches ou sèches, al dente ou un peu molles, avec ou sans parmesan, les Français en consomment près de 8 kilos par an et par personne ! Devant tant de gourmandise, il était temps que notre curiosité mette les pieds dans le plat.

Notre invité, l’écrivain gourmand Pierre-Brice Lebrun traque pour nous les vérités et légendes des pâtes et nous raconte leur histoire !

Marco Polo les a-t-il réellement ramenés de Chine ? Trouve t-on des coquillettes dans tous les pays du Monde ? Les Italiens ont-ils inventé la sauce tomate ? La première usine américaine de pâtes n'était-elle pas lyonnaise ? Et Panzani n'était-il pas français ?

Passionné de pâtes et de cuisine, Pierre-Brice Lebrun répond, preuves à l'appui, à ces questions aussi gourmandes que fondamentales !

à lire : Petit traité des pâtes publié aux éditions du Sureau.



Petit traité des pâtes