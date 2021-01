publié le 19/01/2021 à 08:19

Le palmarès du Guide Michelin a été dévoilé, lundi 18 janvier, dans un contexte de crise sanitaire et de fermeture des restaurants. 54 candidats ont décroché leur étoile, comme Coline Faulquier, cheffe du restaurant "Signature" à Marseille, élue "jeune cheffe 2021". Il s'agit de la première étoile pour la finaliste de l'émission Top Chef en 2016.

Une belle récompense ou l'accomplissement d'un "rêve d'enfant" pour Coline Faulquier et sa cuisine créative et gourmande. Selon elle, l'émission diffusée par M6 est formatrice et représente "un véritable coup de projecteur". "Top Chef, c'est une émission qui nous pousse vers le meilleur", raconte la cheffe du restaurant "Signature".

Cette année, trois candidats de la compétition télévisée ont été étoilés. L'émission est devenue ainsi une marque de fabrique. "C'est une aventure humaine nécessaire dans ce métier : elle peut vous desservir comme vous propulser et devenir un vrai coup de projecteur" pour votre carrière, confie Coline Faulquier. "Cela dépend de ce que vous en faites, c'est comme tout", poursuit-elle, estimant qu'il était important que la gastronomie marseillaise soit enfin reconnue.