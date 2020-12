publié le 17/12/2020 à 10:16

Incontournable à l'apéro pour les fêtes, les blinis ne sont pas si simples à réaliser. Ils manquent souvent de moelleux et sont souvent trop cuits. Pour vous aider, notre chef Cyril Lignac vous dévoile sa recette, qui est aussi une bonne recette de pancake. Vous pouvez par exemple faire avec un mix de farine et farine de sarrasin et blancs d’œufs montés qui les rendent moelleux.

Pour les ingrédients, il vous faut : 120g de farine mixée (60g de farine de sarrasin et 60g de farine traditionnelle) + ½ sachet de levure chimique + 1 pincée de sel fin + 2 cuillères à soupe de sucre. Pour que les blinis gonflent et soient moelleux, ça vient de la levure, explique le chef.

Mélangez à côté, 2 jaunes d’œufs + 15cl de lait et incorporez délicatement le tout à votre préparation. Ensuite montez les blancs avec un peu de sucre et incorporez à la maryse. Laissez reposer la pâte une petite heure à l'extérieur du frigo pour que vos blinis soient bien gonflés.