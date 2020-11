Cyril Lignac vous livre ses recettes du roulé au saumon et du roulé au jambon

publié le 16/11/2020 à 10:45

Sophie a trouvé une recette de génoise salée mais elle ne sait pas quoi mettre dans sa préparation. Sa génoise contient du paprika, du concentré de tomate et du gruyère rappé.



Je déposerais sur la génoise une fine couche de fromage frais puis des tranches de jambon blanc très fines et ensuite peut être du fromage frais ou fromage aux herbes mélangé avec une crème montée en fine épaisseur. Rouler délicatement puis laisser quelques heures au frais.



On peut aussi mettre un mélange de crevettes et d’œufs comme une mimosa coupés en petits morceaux avec de l’avocat et des herbes liés avec de la mayonnaise au citron jaune et couchée sur l’intégralité du biscuit. Rouler et laisser au frais et ensuite couper mais ce sera toujours un peu délicat car l’intérieur est mou et non lié avec un corps gélifié. Ce n’est pas comme de la confiture ou de la pâte à tartiner.



Pour le roulé au saumon avec un faux biscuit à faire en cocktail et à déguster à la main.

Cuire des épinards à l’eau, pressez, mixer avec des œufs. Cuire dans une plaque en fine couche au four à 180°C 15 min recouverte d’une feuille de papier sulfurisé : ca fera comme un biscuit. Tartiner de crème aux fines herbes puis de saumon fumé et rouler soit en gros roulé, soit faites plusieurs petits roulés. Laissez au frais 2h.