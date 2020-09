Le Havre : un homme tué de plusieurs coups de couteau

et AFP

publié le 10/09/2020 à 02:42

Un homme est mort poignardé ce mercredi matin au Havre. Il a reçu plusieurs coups de couteau au thorax, et trois personnes ont été placées en garde à vue pour meurtre, a appris l'AFP de sources concordantes. "La victime est décédée très peu de temps après qu'elle a reçu des coups de couteau", a déclaré Bruno Dieudonné, procureur du Havre, à un correspondant de l'AFP.

"Les pompiers ont procédé à des massages cardiaques mais sans succès", a-t-il ajouté précisant que trois personnes ont été "rapidement interpellées sur la base de témoignages et l'exploitation de la vidéosurveillance, et ont été placées en garde à vue pour meurtre". D'après une source policière, ces trois suspects sont deux hommes et une femme, âgés de 20 ans.

Une enquête de flagrance a été ouverte. Au moins l'un des trois suspects est déjà connu des services de police, selon la même source.