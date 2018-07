publié le 30/05/2016 à 04:45

Alors que quatre hommes ont déjà été mis en examen après l'attaque et l'incendie d'une voiture de police le 18 mai à Paris, un Américain de 27 ans a été écroué ce dimanche. Il a aussi été inculpé, comme les quatre premiers suspects, pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, destruction de bien en bande organisée et violences en bande organisée, selon le parquet de Paris.



Ce nouveau suspect ne présente pas tout à fait le même profil que les autres mis en cause, présentés comme des militants "antifas" (antifascistes) par le parquet de Paris. À ce stade, les réponses sur son profil sont encore floues: d'après ses déclarations, il serait arrivé très récemment en France, n'a pas d'emploi ni de logement fixe mais est hébergé chez des amis, a indiqué le parquet.

Arrêté jeudi lors d'une nouvelle manifestation contre la loi travail, il a usé de son droit au silence en garde à vue sur les faits qui lui sont reprochés, ajoute le parquet. Il a simplement reconnu devant le juge d'instruction sa présence lors de la manifestation du 18 mai, tout en niant une implication dans les violences, a précisé la même source.

Déjà repéré lors de manifestations

Les enquêteurs avaient déjà repéré cet individu lors de précédentes manifestations et l'ont identifié grâce à l'exploitation des vidéos de l'attaque, a détaillé le parquet de Paris. Il est soupçonné d'avoir pris part aux violences en jetant un poteau sur le pare-brise avant du véhicule. L'homme a demandé à comparaître ultérieurement devant le juge des libertés et de la détention (JLD), mais il a été incarcéré en attendant.

Les quatre premiers suspects, trois étudiants de 18 à 21 ans et un homme de 32 ans, avaient été arrêtés le soir même des faits. Le plus jeune a été placé en détention provisoire, tandis que trois autres ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire, suscitant la colère des syndicats de police. Le parquet a fait appel et les trois mis en examen doivent comparaître à nouveau jeudi.

Les suspects n'avaient pas été interpellés sur le fait mais identifiés après les incidents, grâce à un témoignage anonyme. Ce témoignage s'est avéré être celui d'un policier infiltré sur place, son nom apparaissant sur un procès-verbal par erreur. Les avocats des mis en examen en ont profité pour dénoncer une enquête bâclée et sans preuves.

Mouvance ultra-gauche

Les incidents avaient éclaté en marge d'une manifestation de policiers contre la "haine anti-flics".

Des vidéos de l'attaque, très relayées sur internet, montrent une personne brisant la fenêtre côté conducteur, puis une autre frappant le policier assis dans le véhicule. Un autre homme casse la vitre arrière à l'aide d'un plot métallique puis un autre lance un fumigène allumé dans la voiture, provoquant un embrasement et forçant un policier et sa collègue, légèrement blessés, à en sortir. Aucun des cinq mis en examen, dont deux frères, n'est à ce stade considéré par les enquêteurs comme celui qui a lancé le fumigène.



Mais outre les soupçons contre le suspect américain, les enquêteurs pensent que l'un des quatre autres, qui a été remis en liberté, est celui qui a brisé la vitre arrière de la voiture. Cet étudiant de 21 ans faisait l'objet d'une interdiction de manifester la veille des incidents mais il avait obtenu la suspension de cette mesure devant le tribunal administratif. La décision du tribunal évoque une note de renseignements le décrivant "comme un membre très actif de la mouvance ultra-gauche, proche notamment de la structure de fait "Action antifasciste Paris-Banlieue", le groupe auquel appartenait Clément Méric, l'étudiant tué en juin 2013 lors d'une rixe avec des skinheads.