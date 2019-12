Vaucluse : des promeneurs tombent sur des ossements humains

publié le 18/12/2019 à 03:02

Tomber sur des ossements humains en pleine promenade. C'est ce qui est arrivé à des randonneurs le 15 décembre dernier en arpentant un circuit de marche autour de la commune du Barroux, dans le département du Vaucluse. Ces excursionnistes cherchaient à cueillir des champignons et se sont retrouvés face à ce qui leur semblait, au départ, être une pierre. Les promeneurs se sont finalement rapidement rendu compte qu'il s'agissait en fait d'un crâne.

Comme le rapportent La Provence et Le Dauphiné Libéré, la boîte osseuse du crâne correspondrait à celle d'un être humain, si l'on en croit les premiers éléments de l'enquête actuellement menée par la gendarmerie de Carpentras (Vaucluse). Les autorités tiendraient en tout cas une piste. De nouvelles analyses devraient permettre aux enquêteurs d'obtenir plus d'éléments sur l'identité de l'individu, la date de son décès et éventuellement les causes.

En septembre dernier, un promeneur avait également fait une découverte macabre en trouvant un crâne et des ossements humains dans un bois de la commune de Cistrières, en Haute-Loire. Si les enquêteurs avaient réussi à déterminer qu'il s'agissait d'un homme adulte, les recherches ADN n'ont pas pu aboutir à l'identification du défunt.