publié le 07/11/2019 à 11:55

Incroyable découverte au Mexique. Les os d'au moins 14 mammouths ont été retrouvés à Tultepec, dans le centre du pays, a annoncé l'Institut national d'anthropologie et d'histoire (INAH) mercredi 6 novembre.

Au total, 800 ossements des gigantesques mammifères herbivores qui auraient vécu il y a plus de 14.000 ans ont été découverts, à environ 45 kilomètres de la capitale Mexico. Selon l'Institut, il s'agit de "la plus grande découverte de ce genre" jamais effectuée. Les paléontologues estiment qu'au moins cinq troupeaux de mammouths vivaient dans cette zone où habitaient aussi des hommes, des bisons et d'autres animaux.

Ce n'est pas la première fois que les scientifiques font une telle découverte au Mexique. Dans les années 70, au cours des excavations nécessitées par la construction du métro de Mexico, les restes d'un mammouth avaient été exhumés dans le nord de la capitale.