Ses tortionnaires auraient voulu lui soutirer de l'argent. Un homme âgé d'une soixantaine d'année a été séquestré et torturé pendant plusieurs heures dans son appartement de l'Isle-sur-la-Sorgue, petite commune de moins de 20 000 habitants du Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Soupçonnés d'avoir commis cette violente agression, cinq mineurs âgés de 15 et 16 ans ont été mis en examen pour "séquestration, viol et torture" et placés en détention provisoire, comme le révèle ce jeudi France Bleu Vaucluse.

Retraitée, la victime a survécu à ses blessures. Elle a été hospitalisée dans un état grave au service des grands brûlés de l'hôpital de la Timone, à Marseille. Un juge d'instruction a été saisi dès mercredi soir pour diriger l'enquête et la responsabilité de chacun des adolescents reste à déterminer.