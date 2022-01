Tuerie de Chevaline : le témoin en garde à vue libéré, "aucune charge" retenue

À Chambéry, le motard interrogé dans le cadre de l'enquête sur la tuerie de Chevaline, a été placé en garde à vue avant d'être libéré, a-t-on appris ce jeudi 13 janvier. Ce témoin avait été interpellé alors que l'enquête sur le quadruple meurtre de 2012 à Chevaline, survenu en Haute-Savoie, se poursuit. Sa garde à vue a été levée sans "aucune charge" retenue contre lui, a précisé le parquet d'Annecy, au terme de 35 heures d'audition.

Les autorités ont déclaré que "les explications données et les vérifications opérées ont permis d'écarter son éventuelle participation aux faits". "La garde à vue (...) a été levée ce jour à 17h30", a ajouté le parquet dans un communiqué. Il a par ailleurs indiqué que les investigations sont toujours en cours "pour identifier le ou les auteurs du crime".

Ainsi, rien n'a été retenu contre ce chef d'entreprise lyonnais, présent à proximité de la scène de crime en moto, le jour du terrible drame, le 5 septembre 2012. Une décision "qui soulage mon client", a déclaré son avocat, Me Jean-Christophe Basson-Larbi.

Cette garde à vue n'était pas justifiée et son issue le prouve Me Jean-Christophe Basson-Larbi au micro de RTL

"On peut dire qu'il s'agit d'une issue normale" mais "elle n'est pas heureuse" : "cette garde à vue n'était pas justifiée" et sa conclusion "le prouve", a-t-il déclaré au micro de RTL. "Mon client a vécu presque 48 heures d'enfer et il va mettre du temps à s'en remettre", a-t-il poursuivi. La défense du motard a estimé que "la violence qu'il a subie est inouïe " et a rappelé que "lorsque l'on place quelqu'un en garde à vue criminelle pour assassinat et tentative d'assassinat, c'est quelque chose de très grave".

L'homme est donc désormais libre et le mystère de la tuerie de Chevaline reste entier, neuf ans après ce quadruple meurtre sur les hauteurs du lac d'Annecy.

