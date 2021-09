Toulouse : une femme ne peut dire adieu à sa mère en raison de la venue de Castex

Un déplacement aux lourdes conséquences. Alors que le Premier ministre Jean Castex était en visite à Toulouse, samedi 25 septembre, pour échanger sur l'avenir de l'Europe, une septuagénaire a été empêchée de rejoindre sa mère, âgée de 92 ans, dont les heures étaient comptées à l'hôpital, pour l'accompagner dans ses derniers instants.

Comme le rapporte La Dépêche, l'important dispositif de sécurité mis en place pour la venue du chef du gouvernement empêchait pratiquement les riverains de passer de la rive droite à la rive gauche de la Ville rose.

Alors qu'elle venait d'être appelée de toute urgence par l'hôpital où se trouvait sa mère et malgré ses demandes répétées aux forces de l'ordre, cette Toulousaine a dû faire un long détour pour parvenir à s'y rendre, en bus. Résultat, elle est arrivée quinze minutes après le décès de sa mère, qui était en soins palliatifs depuis six jours et n'a donc pas pu lui faire un dernier au revoir.

Dans un communiqué adressé au quotidien régional, la préfecture de Haute-Garonne a expliqué que "la fermeture temporaire du pont Saint-Pierre à la circulation des véhicules et des piétons, qui n'était pas prévue dans le dispositif initial acté en préfecture, a été prise par les forces de l'ordre au vu de la grande affluence sur ce pont et des informations en leur possession qui faisaient état de possibles troubles à l'ordre public à proximité immédiate".