Revenue d'entre les morts pendant que sa fille donnait la vie. Les faits remontent au 2 juillet 2021, Kathy Patten, une américaine du Maryland faisait une partie de golf lorsqu'elle a été prévenue par sa fille que son accouchement allait débuter. Aussitôt, elle se rend à l'hôpital de Baltimore mais à quelques pas des urgences, la future grand-mère est prise d'un malaise cardiaque.

Sur place, les médecins interviennent rapidement et constatent l'absence de pouls et d'oxygène dans le cerveau de la patiente, comme le révèle le Daily Mail et relayé par Slate.fr. Tandis que la fille est en train de mettre au monde son enfant, sans le savoir, les massages cardiaques débutent dans la chambre à côté pour sa mère. C'est après 45 minutes que le miracle de la vie va doublement se produire.

D'abord par la naissance de l'enfant, après une césarienne d'urgence et de longues heures de travail, puis, le réveil miraculeux de la grand-mère, qui n'aura aucune séquelle ni dommages au cerveau, ce qui est souvent le cas pour ce type d'attaque. La femme a sans doute été sauvée par l'accouchement de sa fille qui l'a fait se déplacer à l'hôpital avant même l'accident, ce qui a permis l'intervention rapide des médecins.