Les infos de 6h - Rennes : Alison, 18 ans, victime d'une terrible erreur médicale

publié le 09/06/2021 à 06:47

Une erreur de dosage à l'origine d'une catastrophe, le mois dernier, au CHU de Rennes. Entrée pour une opération, Alison, 18 ans, est victime d'un surdosage d'insuline. Elle tombe alors dans le coma. Une erreur médicale que l'hôpital va tenter très maladroitement de justifier auprès de sa mère. La jeune fille est à l'origine venue à l'hôpital pour une banale opération de kyste aux ovaires.

Mais suite à cette opération, Alison se plaint de douleurs à l'estomac, elle est donc opérée une deuxième fois, mais l'anesthésiste lui injecte 10 fois la dose d'insuline recommandée. Alison est plongée dans le coma. Sabrina, sa mère, est alors reçue par le chef du département anesthésie du CHU de Rennes.

"Il nous a dit que c'était une erreur informatique, raconte la mère. Ils nous ont dit : 'Un diabétique qui veut se suicider, il sait quoi s'injecter, nous avons injecté ça à votre enfant'. Il a comparé la vie d'Alison avec un gâteau : 'Si vous mettez 7 litres de laits au lieu de 70 cl pour faire un gâteau, il va être raté le gâteau' ".

Mais pour Sabrina, c'est bien une faute médicale et elle compte bien aller devant la justice. "Je rends cette histoire publique pour ne pas que ça se reproduise sur quelqu'un, et pour Alison, je veux la vérité et connaître la personne qui a fait ça." La direction du CHU de Rennes assure qu'un signalement a été fait à l'ARS et dit apporter son soutien à la famille. Des excuses insuffisantes pour Sabrina qui se rend tous les soirs au chevet de sa fille.



