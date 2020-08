Toulouse : deux agressions à l'arme blanche dans le centre-ville

publié le 03/08/2020 à 10:21

Le lien entre les deux faits divers n'est pas encore établi formellement, mais deux agressions présentent des modes opératoires et des victimes similaires. Dans la nuit du dimanche 2 à ce lundi 3 août, deux jeunes hommes ont été agressés à l'arme blanche dans le centre-ville de Toulouse (Haute-Garonne), rapporte France Bleu.

La première agression a eu lieu vers 1h30, ce lundi 3 août au matin, rue de la Concorde (nord-ouest de la ville rose). La victime de 26 ans a été touchée au ventre : elle a été transportée en urgence absolue à l'hôpital de Rangueil.

Quelque 2 kilomètres plus loin et trois heures plus tard, c'est Quai de la Dorade, au bord de la Garonne, en plein-centre de Toulouse qu'un second homme, âgé de 25 ans, a été agressé à l'arme blanche. Il a lui aussi été secouru et emmené à l’hôpital de Rangueil en état d'urgence absolue.