Meurtre de Magali Blandin : un complot familial ?

Le 12 février 2021, Magali Blandin n'est pas devant le portail de l'école où sont scolarisés ses quatre enfants. Ils ont passé la semaine chez leur père et c'est à Magali de les récupérer. L'école essaie de la joindre sur son téléphone portable, mais elle ne répond pas. A son travail, elle ne s'est pas présenté non plus et n'a donné aucun signe de vie.

Une équipe d'enquêteurs se rend à son domicile et trouve l'appartement vide. La veille, elle a téléphoné à son psychologue pour confirmer son rendez-vous à 10 heures du matin, mais elle ne s'y est pas rendue.

Un appel à témoins est lancé pour retrouver Magali Blandin. Des battues sont organisées dans la campagne avoisinante, 10 kilomètres de cours d'eau, d'étangs et de mares sont sondés. Les autorités n'excluent pas une mauvaise rencontre et craignent surtout que Magali aie commis un geste désespéré.

Des témoignages décrivent une femme en détresse face à la procédure de divorce en cours. Elle craignait de perdre la garde de ses enfants et avait porté plainte contre son mari pour violences conjugales. Les gendarmes s'intéressent à ce contexte familial troublé.



Nos invités

Vincent Gautronneau, journaliste au Parisien

Me Antoine Ory, avocat du Géorgien