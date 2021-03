Affaire Magali Blandin : son mari décrivait une scène de meurtre semblable en 2008

publié le 24/03/2021 à 20:54

Une similitude à en glacer le sang. Plusieurs jours après la disparition de Magali Blandin, son mari Jérôme Gaillard est finalement passé aux aveux. Il a reconnu avoir abattu sa femme en pleine forêt à coups de batte de baseball. Un crime probablement prémédité, reste à savoir depuis quand il y songeait.

En 2008, celui-ci fonde sa propre société de productions de film, baptisée "Film à part". Passionné de cinéma, il rédige des scénarios. L'un d'entre eux, dont le film s'appelle Ego sum, évoque "un homme simple et heureux en apparence" la journée et un tueur en série la nuit, relate France Bleu qui s'est procuré le script. "Il est dans la tête d'un dangereux psychopathe, un violeur lâche qui se tapit dans l'obscurité de la nuit (…) dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles et criminelles."

La ressemblance entre l'un des crimes du protagoniste et le mode opératoire de Jérôme Gaillard est frappante, "l'homme tel un félin bondit de sa cachette et fait face à elle. Surprise, elle pousse un cri d'effroi vite étouffé par les mains de son agresseur qui lui porte un coup violent au visage. Elle s'évanouit sous le choc. L'homme la traîne alors dans les bois". Peut-on alors parler de meurtre prémonitoire ou d'une fantaisie macabre que le tueur voulait assouvir ? La justice tranchera.