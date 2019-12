Sophie Le Tan : une affaire similaire bientôt réouverte ?

et AFP

publié le 04/12/2019 à 09:22

En 1987, elle s'évaporait à tout jamais. Âgée de seulement 23 ans, Françoise Hohmann est introuvable depuis 32 ans. L'avocat de la famille, pointe d'"étranges similitudes" avec la disparition de l'étudiante, Sophie Le Tan, dont le corps a été retrouvé en octobre dernier dans une forêt alsacienne. Il demande la réouverture de l'enquête.

"Le 25 novembre, j'ai demandé la réouverture de l'information judiciaire pour séquestration et j'ai déposé une plainte pour recel de cadavre", auprès de la procureur de la République à Strasbourg, a indiqué l'avocat de la famille, Maître Thierry Moser.

Françoise Hohmann, représentante de commerce, a rendu visite à Jean-Marc Reiser juste avant sa disparition, dans le quartier de Hautepierre. Il avait ensuite été acquitté pour meurtre au bénéfice du doute en 2001.

En 2018, Sophie Le Tan disparaît tandis qu'elle devait visiter un appartement à Schiltigheim, au nord de Strasbourg. Son squelette incomplet a été découvert dans une forêt en octobre 2019. Jean-Marc Reiser avait posté une annonce immobilière et a été arrêté quelques jours après sa disparition et mis en examen pour assassinat. Des traces du sang de l'étudiante alsacienne ont été retrouvées dans l'appartement et sur une scie appartenant au prévenu.

D'étranges similitudes

Selon Maître Moser, "la procédure Sophie Le Tan présente de très étranges similitudes avec la procédure Hohmann", ainsi qu'avec des viols pour lesquels Jean-Marc Reiser avait ensuite été condamné en 2003.

L'avocat de la famille a fait valoir les "progrès de la science" depuis 1987. "C'est encore un moyen de réactiver le dossier et de provoquer des investigations nouvelles", a-t-il ajouté, espérant connaître d'ici à "quelques semaines", la suite que donnera le parquet de Strasbourg à ses demandes.

La famille de Françoise Hohmann, que Maître Moser a rencontrée mardi 3 décembre, "attend la justice et la vérité, dont elle est privée depuis plus de trente ans", affirme l'avocat.