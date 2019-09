Sophie Le Tan, un an de questions !

publié le 02/09/2019 à 21:00

A la Une de l’heure du crime, ce soir, nous faisons le point sur la disparition mystérieuse le 7 septembre dernier, à Strasbourg, de Sophie Le Tan, une jeune étudiante d’origine vietnamienne disparue alors qu’elle devait visiter un appartement à louer qu’elle avait repéré sur un site internet spécialisé dans les petites annonces immobilières. Depuis personne ne l’a jamais revue.



Le suspect n°1 identifié comme celui qui avait passé l’annonce concernant l’appartement à louer, s’appelle Jean Marc Reiser, un homme au profil inquiétant, au lourd passé judiciaire, chez qui on a trouvé des traces de sang de la jeune fille, mais pas de corps.

Très vite dès le début de l’enquête on a découvert que Jean-Marc Reiser avait déjà été condamné à 15 ans de prison pour le viol d’une auto-stoppeuse en 1995 et qu’il avait aussi été soupçonné de la disparition et du meurtre, en 1987, d’une jeune femme, Françoise Hohmann, dont on n’a jamais retrouvé le corps. Mais Jean-Marc Reiser a été acquitté, à l’époque, faute de preuve absolue dans cette affaire, lors de son procès en 2001.

On le rappelle, il bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à la tenue d’un éventuel procès.

Nos invités

Me Gérard Welzer, du barreau d’Epinal avocat de la famille Le Tan, David Brunet, journaliste correspondant pour le Grand Est à CNews, Khadija Arratbi, elle a créé une page sur Facebook afin d'organiser une battue citoyenne pour retrouver le corps de Sophie Le Tan. La page s’appelle « Mobilisation pour retrouver Sophie Le Tan ».