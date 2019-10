et AFP

publié le 28/10/2019 à 18:01

L'enquête avance à petits pas. Les premiers examens effectués sur la dépouille de Sophie Le Tan, retrouvée dans une forêt en Alsace, ont révélé que l'un de ses fémurs avait été coupé par un "instrument" mais aucun lien n'a été établi "pour l'instant" avec le suspect, Jean-Marc Reiser, a indiqué lundi 28 octobre la procureure de Strasbourg, Yolande Renzi.

La découpe du fémur est "nette et franche" et n'est pas "l'oeuvre d'un prédateur", mais "pour l'instant, aucun élément ne permet aux enquêteurs de faire le lien avec M. Reiser", suspecté d'assassinat et mis en examen dans cette affaire.

Sophie Le Tan, une étudiante sans histoires, n'a plus donné signe de vie depuis le 7 septembre 2018, jour de son 20e anniversaire, alors qu'elle allait visiter seule un appartement à Schiltigheim, commune limitrophe de Strasbourg.

Jean-Marc Reiser, unique suspect

L'unique suspect, Jean-Marc Reiser, 59 ans, qui avait posté l'annonce immobilière à laquelle l'étudiante avait répondu, a été arrêté quelques jours plus tard. Déjà condamné pour viols et acquitté au bénéfice du doute pour la disparition d'une jeune femme dans les années 1980, il a été mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration dans cette affaire.

En dépit de traces du sang de Sophie Le Tan retrouvées chez lui, notamment sur des vêtements et une scie, le suspect avait une fois encore clamé son innocence lors de sa dernière audition, le 5 octobre, devant une juge d'instruction. Il avait affirmé qu'il aurait soigné la jeune femme, blessée à la main, avant qu'elle ne quitte son domicile.