Seine-Saint-Denis : le maire de Noisy-le-Sec visé par des tirs de mortiers

publié le 25/11/2020 à 20:04

Le maire de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), Olivier Sarrabeyrouse, a décidé de déposer plainte après avoir été la cible de tirs de mortiers d'artifice dans le quartier du Londeau. "Aucune zone de non droit ne sera tolérée", a-t-il estimé.

Mardi 24 novembre, vers 19 heures, l’élu (PCF) et 15 adjoints se rendent "dans un des bâtiments du quartier pour distribuer des tracts", une mission de prévention pour sensibiliser la population alors que plusieurs habitants jettent leurs déchets, notamment alimentaires, par la fenêtre. Après la distribution, les élus ressortent du bâtiment et Olivier Sarrabeyrouse constate que son scooter a été renversé et que les pneus ont été crevés, détaille franceinfo.

Ensuite, des "trafiquants" qui ont fait preuve de "grande lâcheté" ont attaqué le groupe, confie le maire sur Facebook. "Aucune zone de non droit ne sera tolérée", a estimé Olivier Sarrabeyrouse, rappelant qu'"un maire et les élus du peuple ne peuvent être l'objet d'intimidations".