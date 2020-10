Que sont les mortiers d'artifice, détournés contre les forces de l'ordre ?

et AFP

publié le 12/10/2020 à 16:23

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sa volonté d'interdire les mortiers d'artifice après l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. "Ils peuvent blesser, ils peuvent tuer, et il faut aujourd'hui que nous arrêtions cette vente sur internet, cette vente qui n'est pas destinée à des professionnels et que nous la pénalisions" expliquait-il.

Ce simple engin pyrotechnique, initialement utilisé par les professionnels des feux d'artifice, est aujourd'hui devenu "une tradition dans les cités" où "les voyous les utilisent contre les policiers", selon Rocco Contento, porte-parole du syndicat Unité SGP.

Le détournement des mortiers d'artifice s'est popularisé ces derniers temps. Il y a quelques années on en voyait principalement au nouvel an ou à l'occasion du 14 juillet. Aujourd'hui, ils sont devenus assez courants. Rien qu'en juillet dernier, trois commissariats des Yvelines, aux Mureaux, Fontenay-le-Fleury et Plaisir, avaient été pris pour cible.

"L'utilisation des mortiers d'artifice s'est intensifiée ces derniers mois. Cela a commencé durant les deux mois de confinement où les patrouilles étaient accueillies dans les cités par ces tirs", explique Stanislas Gaudon, délégué général du syndicat Alliance.

Y’a qu’a Champigny tu peux voir le comico se faire allumer comme un 14 juillet 😭 pic.twitter.com/ipeQY7VHQj — Le Capricieux (@LeCapricieux94) October 10, 2020

Une arme facile d'accès

"Le mortier d'artifice est un engin pyrotechnique composé d'un cylindre en carton et d'une charge explosive. Cette charge est faible, il ne s'agit pas de TNT ou autre", explique Rocco Contento.

En temps normal, une certaine habilitation est exigée pour se procurer cet engin, "mais on peut s'en procurer sur internet et se les faire livrer à domicile. Ce n'est pas très cher", souligne le syndicaliste. La loi est assez claire à ce sujet, il est possible d'acheter de nombreux types d'artifices sans formation particulière, mais pas sous forme de projectile lancé par un mortier.

"La même chose qu'un LBD"

Comme l'explique le ministre de l'Intérieur, le mortier d'artifice se transforme facilement en une arme dangereuse capable de blesser et de tuer . "En utilisation normale, il est planté au sol et tiré en l'air. Mais les voyous s'en sont emparés pour faire une arme par destination. À tir tendu, il peut blesser quelqu'un et en pleine figure, c'est la même chose qu'un LBD", explique Rocco Contento.

"Ils sont utilisés comme des armes pour viser des actions de la police, par exemple quand on veut faire des interpellations", raconte une source policière en banlieue parisienne. "Ça peut provoquer des acouphènes et des blessures", complète cette source.

Au mois de mai dernier, trois policiers avaient été victimes d'engins pyrotechniques dirigés contre leur véhicule à Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines. L'un a fini brûlé à la main, l'autre au cou et le dernier au bras.

Le mortier d'artifice présente aussi un danger pour les personnes qui l'utilisent, "celles qui les projettent peuvent perdre des doigts, ce qui arrive fréquemment quand ils n'en maîtrisent pas l'usage, voire un incendie si ça tombe par une fenêtre ouverte dans un logement ou un véhicule", explique la source policière.