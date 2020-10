publié le 12/10/2020 à 07:59

Ambiance très tendue à Bron, dans la banlieue lyonnaise. Quelques jours après une opération anti-drogue, le maire, Jérémy Bréaud, a fait l'objet de menaces de mort : des inscriptions à la craie sur un mur de la cité ont été découvertes.

"Ce sont des phrases comme : 'nique le maire, nique la police, nique la police municipale, nationale...'. C'est un message de guerre. Ce sont des messages qui sont forts. Depuis que je suis élu début juillet, ce n'est pas la première fois mais là on est montés d'un cran dans la niveau de violence. On prend ces menaces au sérieux mais en même temps, on se dit que c'est un signe comme quoi on gêne celles et ceux qui travaillaient en toute impunité depuis tant d'années sur ces territoires, que ce soit la vente de drogues, différents trafics ou autre", déclare-t-il au micro de RTL.

