Le 6 août dernier, Francis D'Hulst, le maire de Portabil-sur-Mer (Manche) a été agressé physiquement et verbalement par trois campeurs.

publié le 26/08/2020 à 10:41

> "La violence fait partie de la fonction d'élu local", résume un ancien maire sur RTL Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 26/08/2020

Le 25 août est sortie une vidéo où l'on voit le maire de Chalifert (Seine-et-Marne) se faire agresser à coups de poing par un de ses administrés, interpellé et placé en garde à vue par la suite. Cela fait désormais plusieurs mois que les médias se font l'écho de violences faites à des élus locaux dans l'exercice de leurs fonctions.

Pierre-Emmanuel Bégny, ancien maire d'un village de Seine-et-Marne, a témoigné de ce quotidien difficile dans son livre Chers administrés si vous saviez. "La violence fait partie de la fonction d'élu local, qu'elle soit physique ou verbale. Aujourd'hui l'opinion découvre la face immergée de l'iceberg. Mais nous vivons dans une société de plus en plus violente. Même des médecins et des pompiers se font désormais agresser".

Le 6 août dernier, Francis D'Hulst, le maire de Portabil-sur-Mer (Manche) a lui aussi été frappé. " J'ai été alerté pour un camping sauvage et un feu de camp à côté d'une pinède. Sur place trois personnes m'ont insulté, puis frappé dans le dos. Dans les petites communes, le maire, en bon père de famille, doit remettre les choses en place seul".

Face à la recrudescence des ces actes, le gouvernement avait promis il y un an de voler au secours des élus locaux, via la loi engagement et proximité. "Mais rien n'a vraiment changé, résume Pierre-Emmanuel Bégny. Il faudrait déjà que le gouvernement applique le code pénal."