Seine-et-Marne : un jeune garçon autiste racketté et molesté en pleine rue

Une agression gratuite à deux pas d'une gare francilienne. Un jeune adolescent autiste de 15 ans a été agressé le 2 février dernier dans la ville de Lieusaint-Moissy (Seine-et-Marne), comme le rapporte Le Parisien ce samedi 12 février. En plus du vol de son téléphone et de son sac, le garçon a été molesté par plusieurs individus. Ceux-ci lui ont retiré l'ensemble de ses vêtements. La victime s'est ainsi retrouvée pieds nus et en caleçon en pleine rue.

Selon nos confrères, l'un des auteurs présumés de l'agression a été arrêté peu de temps après la plainte de la victime. Celui-ci est âgé de 14 ans. Le temps que les policiers de la Sûreté urbaine aient davantage d'éléments contre lui, il a été remis en liberté quelque temps après son interpellation.

Et les enquêteurs ont fait preuve de rapidité puisque le jeudi 10 février, trois autres adolescents ont été interpellés. Ils sont soupçonnés d'avoir également participer à la violente agression. Des suspects encore plus jeunes, ils sont âgés de 12 à 14 ans.

Huit jeunes présentés à la justice

Pour les policiers, c'est un coup double. En effet, d'après le Parisien, les enquêteurs de Melun en charge du dossier leur reprochent d'avoir racketté deux personnes quelques jours après la première agression.

Résultat, tout ce beau monde - ainsi que d'autres individus interpellés - a été présenté ce vendredi au procureur en charge des affaires de mineurs. En tout, huit adolescents ont été déférés devant la justice.