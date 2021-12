Harcèlement de rue : qu'est-ce que la technique du dindon ?

Otarie, poule et même tyrannosaure. Pour Sarah, une Rouennaise de 20 ans, les cris d'animaux sont plus efficace que n'importe quoi pour faire fuir les hommes qui la harcèlent. Les vidéos de ses esquives face aux hommes insistants cumulent des millions de vues. Sur Twitter mais aussi Instagram et TikTok, les vidéos de jeunes femmes qui reproduisent ces techniques de cris d'animaux sont largement partagées.

"Quand tu es méchante avec eux, les hommes sont violents, et quand tu es trop gentille, ils peuvent te suivre jusqu’en bas de chez toi et connaître ton adresse… Alors maintenant, je me dis qu’il vaut mieux faire un peu la folle !", confie-t-elle à 76 Actu. Avec 4,8 millions de vues sur son compte Tik Tok, la technique du dindon est la vidéo la plus vue. Elle imite le cri de l'animal alors qu’un homme court après elle, dans la rue, en pleine journée, pour la harceler.

Comme 86 % des Françaises (*), Sarah a déjà été victime d’une forme d’atteinte ou d’agression sexuelle dans la rue. Même si la jeune femme répond à certaines formes d'harcèlement avec beaucoup d'humour, elle confie tout de même qu'il y a des situations où elle essaie juste de fuir.

(*) Sondage Ifop pour le site VieHealthy.com, réalisée en ligne auprès d’un échantillon représentatif de 2008 femmes de 15 ans et plus, du 26 au 29 janvier 2018, selon la méthode des quotas.