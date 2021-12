INVITÉE RTL - Justice : la procureure de la République de Versailles déplore "un manque d'attention"

Magistrats et greffiers, soutenus par la Cour de cassation, les premiers présidents de Cour d'appel et les procureurs généraux vont manifester mercredi 15 décembre. Dans une tribune publiée le 23 novembre dans le journal Le Monde, ils écrivent : "Nous témoignons car nous ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas, qui raisonne uniquement en chiffres, qui chronomètre tout et comptabilise tout, une justice qui maltraite les justiciables, mais également ceux qui œuvrent à son fonctionnement".

La justice va-t-elle si mal ? "Ça fait longtemps que l'on exprime ce genre de choses", explique Maryvonne Caillibotte, procureure de la République de Versailles, sur RTL. "La justice, c'est une très belle histoire, un métier magnifique mais qui ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche (...) "Je ne sais pas si c'est de l'abandon. C'est un manque d'attention en tout cas. C'est l'idée que les magistrats y arriveront toujours, qu'ils absorbent toujours les lois, les nouvelles dispositions législatives, les nouveaux textes".

"On parle beaucoup de l'absence de moyens : comment on fait pour vivre tous les jours, les téléphones, les ordinateurs, nos bureaux, même les véhicules, le chauffage, les trous dans le plafond... Ça, bien sûr, c'est une réalité", souligne la magistrate âgée de 57 ans (...). "Globalement, il me manque comme on dit dans notre jargon 3,8 ETPT. C'est presque 4 personnes que je n'ai pas au quotidien", poursuit-elle.

Tout cela lui fait-elle ressentir une forme de lassitude ? "Non, je ne peux pas vous dire ça, ça serait mentir, parce que j'ai beaucoup d'engagement et d'enthousiasme encore pour ce métier", assure Maryvonne Caillibotte.