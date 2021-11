Morbihan : une enquête ouverte pour harcèlement après le suicide d'une collégienne

Ce vendredi 19 novembre, une enquête pour harcèlement a été ouverte par le parquet de Lorient à la suite du suicide d'une adolescente. Âgée de 14 ans, la jeune fille a mis fin à ses jours vendredi 12 novembre, a indiqué vendredi le procureur de la République de la ville.

"Le 12 novembre 2021, au domicile parental situé dans une ville du ressort du parquet de Lorient, était découvert le corps sans vie d'une adolescente de 14 ans. Les constatations ne laissaient pas de doute, quant à une autolyse (NDRL : suicide) par pendaison", a déclaré à l'Agence France Presse Stéphane Kellenberger.

"Depuis lors, outre les constatations nécessaires, une enquête se poursuit, notamment des chefs de harcèlement", a-t-il ajouté, confirmant une information du quotidien Ouest-France. L'enquête est confiée en co-saisine aux gendarmes de la brigade locale et à ceux de la Brigade de recherches (BR) de Lorient.

Une affaire de harcèlement qui remonte à plusieurs mois

Selon nos confrères de Ouest-France, le harcèlement remonterait à plusieurs mois. En cause, une transmission d'images à caractère pornographique. L'adolescente ainsi que d'autres mineurs se seraient photographiées dénudées avant d'envoyer ses clichés à des garçons via le réseau social Snapchat. Ces derniers auraient ensuite partagé les photos. L'élève a donc été la cible de moqueries et insultes par la suite.